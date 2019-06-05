Трамп не исключил начала военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана. Об этом глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Британии, заявил в интервью телеканалу ITV. Оно было показано в среду.

«Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана.