Саакашвили рассказал, почему отказался возглавить партию «Удар»

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии «Удар».
«Было много тысяч комментариев на мое видео и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы... Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем», — сказал он в прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке в пятницу.
Саакашвили также добавил, что вернулся в Украину не искать должности или быть в политике любой ценой, а помогать стране развиваться и меняться к лучшему.
Он еще раз поблагодарил Кличко за предложение, а также заверил, что для него мнение сторонников важнее.
Как сообщалось, ранее Саакашвили сообщил, что его партия «Рух новых сил» не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что партию зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал политические силы предложить места в списках своим однопартийцам.
После этого мэр Киева, лидер партии «Удар» Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической силы.
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