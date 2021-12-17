Стефанчук заявил, что досрочного прекращения полномочий Рады не будет

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что нынешний состав парламента доработает до конца своей каденции.
«Я лично прогнозирую, что эта Верховная Рада должна доработать то время, которое ей отведено народом Украины, и выполнить те обещания, которые она дала», — сказал Стефанчук на брифинге в пятницу в Киеве.
Он отметил, что перечень оснований для досрочного прекращения полномочий парламента выписан в Конституции, и подчеркнул, что «даже при наличии тех или иных оснований, которые изложены там (в Основном законе — Ред.), роспуск Верховной Рады... является правом, а не обязанностью президента Украины».
По словам спикера, Верховная Рада пока работает эффективно, будет функционировать.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016