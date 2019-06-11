Россиянине больше всего гордится армией и обороноспособностью страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый пятый (20%) россиянин гордится армией и обороноспособностью страны, в то время как единством нации и победами спортсменов — 14% и 8% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник.
Респонденты отвечали на открытые вопросы и могли назвать до трех ответов. Согласно материалам исследования, наряду с армией, народом и победами спортсменов гордость у россиян вызывают внешняя политика государства и отношение к нему других стран (7%), а также деятельность президента РФ Владимира Путина (6%). Еще 5% опрошенных гордятся силой и независимостью России, в то время как 4% респондентов — активной и инициативной молодежью и подрастающим поколением.
Главными символами России опрошенные считают официальную символику страны (герб, гимн, флаг), а также единство, сплоченность и многонациональность народа (по 16%). Богатая природа является символом государства для 9% респондентов, любовь к Родине — для 6%, а сила, мощь и величие страны — для 5%.
Слово «Россия» большинство опрошенных ассоциируют в первую очередь с Родиной (31%) и Великой державой (29%), среди них преимущественно представители старшего поколения, еще 7% — с сильной армией и обороноспособностью. В свою очередь, среди негативных ассоциаций присутствуют низкий уровень жизни (6%), обида и боль за страну, а также коррупция (по 3%).
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