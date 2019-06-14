SkyUp начнет возить из Киева во Львов за 17 евро

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines будет летать из Киева во Львов, первый рейс запланирован на 28 октября. Об этом сообщается на сайте lowcost.ua.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам (утром) и пятницам (вечером).

Авиабилеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании по цене от 496 гривен (17 евро) за перелет в одну сторону.

На рейсах из Киева во Львов доступны три тарифа: Basic, Standart и Flex. Базовый тариф Basic предусматривает возможность перевозки в самолете только ручной клади весом до 7 кг. Билеты по тарифу Basic не подлежит обмену и возврату. Тариф Standard кроме ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом. Самый дорогой тариф Flex ко всему вышеперечисленному позволит отменять бронь.

SkyUp Airlines — украинская авиакомпания, основанная в 2017 году. Полетную программу компания начала осуществлять в мае 2018 года. По состоянию на начало 2019 года флот авиакомпании насчитывал пять воздушных судов — четыре самолета типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест, а несколько дней назад авиакомпания получила свой шестой самолет Boeing 737-700.