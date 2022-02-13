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SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

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SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Авиакомпания SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля в связи с требованием лизингодателей как можно скорее вернуть самолеты на территорию ЕС, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора Дмитрия Сероухова.

В авиакомпании, в частности, заявляют, что крупнейшие мировые страховые компании в связи с повышенными рисками начала боевых действий 12 февраля сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что на протяжении 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.

«Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев из-за требований лизингодателя был вынужден совершить посадку не в Украине. Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе (Молдова) и трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев. В настоящее время аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей», — отметили в компании.

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При этом в SkyUp подчеркивают, что ситуация обсуждается на государственном уровне — чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украины. Министерство инфраструктуры проводит срочную встречу, где планируется разработка решений.

«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации», — цитируется Сероухов.

SkyUp, отношения с Россией
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