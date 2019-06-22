Украина и страны НАТО активизируют обмен разведданными

Украина договорилась о наращивании взаимодействия с разведывательными структурами НАТО. Об этом пресс-служба Министерства обороны.
Уже сейчас готовятся совместные разведывательные оценоки действий России. Представители ГУР МО Украины и НАТО подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.
Во время переговоров с руководителями разведывательных структур государств-членов НАТО начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации страны-агрессора на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.
Разведчики Украины и стран Балтии наладили обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности, в области кибернетической разведки.
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Когда правительство отменит военный сбор? или будем и НАТО кормить?