Археологи нашли библейский город Секелаг

Исследователи из совместной экспедиции Еврейского университета в Иерусалиме, Управления древностей Израиля и сиднейского Университета Маккуори заявили, что обнаружили руины города Секелаг. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Согласно Библии, гефский правитель Анхус отдал Секелаг во владение Давиду. В этом городе он скрывался от царя Саула.
Раскопки проводились в пустыне Негев, недалеко от города Кирьят-Гат на юге Израиля. Они начались в 2015 году. Было раскопано около 1 тыс. кв. м, прежде чем удалось обнаружить следы филистимлянского поселения, датируемого XI-XII веками до нашей эры. В частности, были найдены каменные и металлические сосуды, похожие на другие находки этого периода. Специалисты пришли к выводу, что город уничтожил пожар.
Археологи также обнаружили над руинами следы сельского поселения, которое можно отнести ко времени царя Давида — началу X века до нашей эры. Исследователи нашли десятки цельных глиняных сосудов, идентичных тем, которые были обнаружены во время раскопок в Хирбет Кейафе, где, по мнению исследователей, находится библейский город Шаараим. Также были найдены миски, кувшины и другие сосуды, оформленные в стиле, характерном для эпохи Давида.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016