В Индонезии нашли старейший в мире наскальный рисунок

Международная команда археологов обнаружила на индонезийском острове Сулавеси древнейший из известных наскальных рисунков: изображение кабана в натуральную величину находилось в одной из пещер острова более 45,5 тыс. лет назад

Рисунок дикой свиньи размером 136 на 54 см выполнен темно-красным пигментом охры. Его возраст был установлен радиоизотопным методом, сообщает Science Advances.

По словам соавтора исследования, археолога из Университета Гриффита Адама Брамма, образцы наскального искусства, подобные этому, «захватывают дух» и помогают представить картину образа жизни древних людей и их миграции через Азию на австралийский континент.

«Мы знаем, что современные люди, наш вид, должны были пройти через эту часть мира, чтобы достичь Австралии, по крайней мере, 65 тыс. лет назад», — уточнил профессор Брамм.

Хотя использованная методика датировки установила минимальный возраст рисунков в 45,5 тыс. лет, они могут быть намного старше. «Дальнейшая работа, как мы надеемся, отодвинет эру наскального искусства и других проявлений присутствия людей в этом регионе Сулавеси и на близлежащих островах, возможно, до 65 тыс. лет или даже раньше».

Южный регион Сулавеси славится наскальными изображениями с 1950-х годов. Сперва археологи предполагали, что возраст рисунков небольшой, около 10 тыс. лет, поскольку считалось, что тропическая влажность давно расправилась с изображениями более древними. Но затем выяснилось, что эксперты ошибались: рисунки покрывал полупрозрачный слой кальцита, который образовался от стекавшей по ним воды, богатой минералами. На слое обнаружили следы урана, которые и помогли установить более точную датировку, уже в 2014 году.

В тот год профессор Брамм был частью команды, которая выяснила, что одному из изображений должно быть не менее 39,9 тыс. лет.

«Это было интересное открытие, потому что в то время считалось, что самые ранние образцы пещерного искусства были найдены в Европе примерно в то же время, 40 тыс. лет назад, — объяснил Адам Брамм. — Обнаружение столь же древних рисунков в другой части света бросило вызов преобладающим представлениям о происхождении сложных традиций пещерного искусства».

С тех пор были найдены и датированы другие изображения в регионе, включая охотничьи сцены, которым не менее 43,9 тыс. лет. Рисунки с кабанами, о которых археологи сообщили только сейчас, были открыты в 2017 году в пещере под названием Leang Tedongnge, которая скрыта в уединенной долине недалеко от города Макассар.

Археологи также проанализировали другой набор изображений с животными и отпечатками рук в соседней пещере, обнаруженный в 2018 году, и установили возраст рисунков — не менее 32 тыс. лет.