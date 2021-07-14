«Большая стройка»: во время ремонта дороги строители уничтожили скифский курган в Черкасской области

Во время ремонта дороги был уничтожен один из скифских курганов возле села Соколовочка Черкасской области. Археологи будут требовать немедленных раскопок за счет строительной организации.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заведующий сектором археологии и охраны культурного наследия Государственного историко-культурного заповедника «Трипольская культура» Александр Назаров.
«Прошло больше месяца с тех пор, как органами охраны культурного наследия был выявлен факт повреждения одного из курганов археологического памятника — курганной группы между городом Тальное и селом Соколовочка Черкасской области. Повреждение произошло во время ремонта автодороги Н-16, который проводится в рамках проекта «Большое строительство». Сейчас автодор аккуратно там все выровнял и затрамбовал, а на бумаге делает вид, типа «мы вообще не понимаем, о чем вы», — сообщил Назаров.
Информацию подтвердил Укринформу Николай Суховый — ведущий консультант отдела охраны и культурного наследия Черкасской ОГА.
«Памятник действительно поврежден. Сейчас мы предъявляем претензии строительной организации. По закону она должна профинансировать раскопки кургана за свой счет. Надеемся, что так и будет», — сказал Сухов.
Соколовочка относится к Тальновской громаде Звенигородского района. По словам городского головы г.Тальное Василия Сидько, строительные работы осуществляет ДРСУ-48 из города Умань. Дорогу Н-16 должны сдать в эксплуатацию в этом году.
Уничтоженный курган относится к скифскому периоду. Несколько таких курганов расположены между селами Соколовочка, Гордашовка и возле г.Тальное.
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