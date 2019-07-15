Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об отмене части рейсов из Киева с 3 по 20 августа 2019 года из-за задержки с поставкой самолетов.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте авиакомпании.

Авиакомпания с 3 по 20 августа сократит частоту полетов из Киева в Варшаву (в понедельник и пятницу), Будапешт (понедельник, пятница), Мемминген (понедельник, пятница), Кельн (понедельник, пятница), Биллунн (вторник), Берлин (среда, суббота), Бремен (вторник), Франкфурт (среда, суббота), Гамбург (среда), Дортмунд (четверг), Ригу (четверг), Ганновер (четверг), Ларнаку (суббота), Краков (воскресенье), Вену (вторник, воскресенье), Братиславу (воскресенье) и Копенгаген (воскресенье).

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.

«С пассажирами, которые уже забронировали билеты на затронутые маршруты, свяжутся сегодня, сообщат об изменениях и предложат перебронировать билет на другой рейс (по тому же маршруту, но на другую дату или на другое направление), 100% возмещение цены купленных билетов или 120% возмещение стоимости оригинальных билетов в кредит WIZZ», — отметили в авиакомпании.

Wizz Air также извинилась перед всеми пострадавшими пассажирами за неудобства, которые могло вызвать это изменение.

Авиакомпания также просит пассажиров, оформивших билеты через агентства, обратиться по месту покупки или же позвонить на «горячую линию» Wizz Air в Украине.

Напомним, что Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Маршрутная сеть Wizz Air из Киева составляет 30 направлений в страны Европы (суммарно около 2,6 млн кресел в 2019 году).