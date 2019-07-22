Богуслаев проигрывает выборы свадебному фотографу от «Слуги народа»

Народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев, по результатам обработки 75,34% протоколов, уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от «Слуги народа» Сергею Штепе.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
В частности, Штепа набирает 43,66% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев — 32,15%.
Представитель пропрезидентской «Слуги народа» на 77-м округе работает свадебным фотографом. В то же время, по информации ЦИК, сейчас Штепа временно не работает. Кандидату исполнилось 29 лет.
Запорожские сайты пишут, что час работы фотографа Штепы стоит от 1300 до 1900 грн.
Напомним, что Богуслаев является президентом и генеральным конструктором «Мотор Сич».
Богуслаев трижды проходил в Раду по списку «Партии регионов», а в 2014 году попал в парламент как самовыдвиженец.
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