Богуслаев проигрывает выборы свадебному фотографу от «Слуги народа»

Народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев, по результатам обработки 75,34% протоколов, уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от «Слуги народа» Сергею Штепе.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В частности, Штепа набирает 43,66% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев — 32,15%.

Представитель пропрезидентской «Слуги народа» на 77-м округе работает свадебным фотографом. В то же время, по информации ЦИК, сейчас Штепа временно не работает. Кандидату исполнилось 29 лет.

Запорожские сайты пишут, что час работы фотографа Штепы стоит от 1300 до 1900 грн.

Напомним, что Богуслаев является президентом и генеральным конструктором «Мотор Сич».

Богуслаев трижды проходил в Раду по списку «Партии регионов», а в 2014 году попал в парламент как самовыдвиженец.