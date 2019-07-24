ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк — Владислава Мангера и Алексея Левина. Об этом сообщает Следствие.Инфо.

Как сообщается, Генпрокуратура остановила следствие 16 июля.

Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение. В то время как сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда избежать ответственности.