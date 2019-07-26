Россиянина отправили на год в колонию за твит

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя российского города Тольятти Александра Довыденкова к году колонии общего режима за твит про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ. Об этом РБК сообщил адвокат Владимир Красиков.
«Сама статья ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) предусматривает наказание от 5 до 7 лет. Мы просили штраф или условное осуждение, но суд назначил 1 год лишения свободы», — заявил он.
По данным следствия, в октябре 2018 Довыденков опубликовал твит с фотографиями последствий взрыва в архангельском управлении ФСБ, который устроил 17-летний юноша. В записи Довыденков похвалил подростка и выразил сожаления, что жертв среди сотрудников спецслужбы было немного.
По данным местных СМИ, в январе 2018 Комсомольский районный суд Тольятти уже оштрафовал Довыденкова на 1 тыс. руб. за публикацию в Twitter ролика, который был признан экстремистским.
Взрыв в здании архангельского ФСБ произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний студент местного техникума, который погиб во время взрыва. В результате трое сотрудников управления ФСБ получили ранения.
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