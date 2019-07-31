На Херсонском горсовете появилась надпись «Убийцы Гандзюк будут наказаны»

На стене Херсонского горсовета появилась надпись «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны». Соответствующее фото опубликовали в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк,

«Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем», — сообщила общественная инициатива «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с ожогами 40% тела, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.