Войти
Трамп осудил решение ЦБ Китая понизить обменный курс юаня
валюта
Трамп осудил решение ЦБ Китая понизить обменный курс юаня
Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов
мирный процесс
Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский поменял командующего Объединенных сил

530
Зеленский поменял командующего Объединенных сил

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Соответствующие указы № 577/2019 и № 579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.

Генерал-лейтенант (звание получил в августе 2018 года) Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ.

Сырский с началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора «С», одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее началась операция объединенных сил.

Читайте также: Топ-менеджерам банка Жеваго объявлены подозрения за миллиардные растраты

В начале мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенных сил.

ООС, Владимир Зеленский, Владимир Кравченко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016