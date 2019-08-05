Зеленский поменял командующего Объединенных сил

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Соответствующие указы № 577/2019 и № 579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.

Генерал-лейтенант (звание получил в августе 2018 года) Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ.

Сырский с началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора «С», одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее началась операция объединенных сил.

В начале мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенных сил.