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Топ-менеджерам банка Жеваго объявлены подозрения за миллиардные растраты

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Топ-менеджерам банка Жеваго объявлены подозрения за миллиардные растраты

Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка «Финансы и кредит» о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривен финучреждения. На причастность к преступлению проверяют также народного депутата. Об этом написала заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook.

«Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу — производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка „Финансы и кредит“. Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины».

По словам Варченко, во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банками (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

Далее, в 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» все те же 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.

Размещение средств банка «Финансы и Кредит» на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности.

Как сообщает Варченко, материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя председателя правления банка, начальника одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастными к организации преступной схемы по растрате денег банка.

Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления — только растрату.

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О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления «Финансы и кредит» в июле этого года избрана мера пресечения — содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллиона гривень.

Ранее банком «Финансы и кредит» владел олигарх Константин Жеваго.

Финансы и Кредит, ГБР
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