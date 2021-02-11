Зеленский побывал на передовой на Донбассе

Во время рабочей поездки в Донецкую область в четверг президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский «ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии столкновения» и пообщался с военнослужащими.
«Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой», — сказал президент.
Согласно информации, военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили Зеленскому памятный значок.
Вернувшись, Зеленский вручил военным государственные награды и ценные подарки.
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