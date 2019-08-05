Минфин готов к рекордным выплатам кредиторам в сентябре

Украина готова к пиковым выплатам по долгам в сентябре, сообщила глава Минфина Оксана Маркарова.

«Если коротко: все под контролем, к сентябрю готовы...», — написала она на своей странице в Facebook в понедельник, комментируя выполнение бюджета за семь месяцев.

По данным НБУ, в третьем квартале 2019 года Украине предстоит выплатить по внешнему долгу $4,171 млрд, в четвертом квартале — $3,194 млрд.