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Помощник госсекретаря США по делам Латинской Америки подала в отставку

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Помощник госсекретаря США по делам Латинской Америки подала в отставку

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Кимберли Брайер, курировавшая во внешнеполитическом ведомстве в том числе вопросы развития отношений со странами Латинской Америки, подала в отставку. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.

По этим данным, госсекретарь Майкл Помпео принял ее заявление, официально об уходе Брайер с должности должны объявить позднее в четверг.

Точные причины отставки не называются. Однако, как отмечает издание, у Брайер был конфликт с представителями Белого дома, которые раскритиковали ее за позицию по соглашению США и Гватемалы, согласно которому центральноамериканское государство будет принимать мигрантов, которые стремятся попасть на территорию Соединенных Штатов, на время рассмотрения их прошений о предоставлении убежища. Помощник госсекретаря, по их мнению, недостаточно активно отстаивала необходимость такого соглашения в своих публичных выступлениях. В то же время сама Брайер якобы была недовольна излишним вмешательством Белого дома в работу государственного департамента, особенно в вопросах иммиграции и торговли с латиноамериканскими странами.

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The Washington Post при этом подчеркивает, что пока не ясно, послужило ли причиной отставки именно это. Издание напоминает в этой связи, что Помпео не так давно учредил должность спецпредставителя США по Венесуэле, на которую назначил Эллиотта Абрамса. Ранее Венесуэла была одним из важных направлений работы, которыми занималась непосредственно Брайер. Кроме того, серьезную роль в определении политики США на латиноамериканском направлении в последнее время играет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а также Маурисио Клавер-Кароне, курирующий в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме отношения с Латинской Америкой.

По информации газеты, в самом заявлении об отставке Брайер приводит в качестве обоснования своего решения личные причины.

США, Латинская Америка
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