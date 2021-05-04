США пообещали «продвигать демократию» в Латинской Америке

Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом нацелена на продвижение демократии в Южной Америке. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая во вторник на ежегодной конференции Совета Америк, которая состоялась из-за пандемии в онлайн-формате.

«Западное полушарие является нашим домом. И поскольку это наш дом, поскольку живущие тут люди являются нашими соседями, императивом является продвижение нами демократии и хорошего государственного управления, безопасности и процветания в регионе», — отметила заместитель главы администрации США.

«Кроме того, важно, чтобы мы строили отношения в полушарии, которые опираются на уважение человеческого достоинства и дипломатию, — убеждена Харрис. — Отношения, в основе которых лежит как откровенность, так и сотрудничество». «Сила США зависит от силы всего Западного полушария. Наши судьбы переплетены. Это особенно справедливо по отношению к Латинской Америке», — подчеркнула вице-президент.

Совет Америк — это базирующаяся в США неправительственная организация, объединяющая крупные компании частного сектора, работающие в Западном полушарии.