Прокуратура обыскала танкер из-за подозрений в поставке топлива в Севастополь

Прокуратура произвела обыск на судне «Мария» в связи с подозрениями в поставке топлива для Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщили в украинкой прокуратуре Автономной республики Крым.
«Прокуратура АР Крым, проводит обыск в Херсоне на судне „Мария“, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием „Вилга“, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры. О принадлежности танкера и о том, под каким флагом он шел, не сообщается.
В сообщении также указано, что судно нарушило установленный порядок въезда-выезда на территорию Крыма. В прокуратуре уточнили, что обыск производился на основании определения Херсонского городского суда.
Напомним, что ранее служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой в порту Измаила Одесской области 25 июля задержала танкер Nika Spirit, на борту которого находились 10 моряков — граждан России. Судно было опознано как танкер Nеyma, блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. СБУ объявила танкер вещественным доказательством, однако его экипаж не задерживался и 26 июля вернулся в Россию.
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