В Гостомеле напали на народного депутата

Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию «Перехват» в Киеве и Киевской области для поиска лиц, осуществивших нападение на народного депутата в пгт Гостомель Киевской области утром в пятницу и скрывшихся на автомобиле «Опель» серого цвета с номерами иностранной регистрации.

«Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом „Терен-4“ и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество — установит экспертиза. Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель», — сообщает полиция Киевской области в пятницу.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции. Для задержания пропавшего авто и злоумышленников введена спецоперация, ориентированы все наряды полиции.

В свою очередь о нападении и на него сообщил сам пострадавший — нардепутат Рады 8-го созыва (внефракционный) Виталий Куприй. Он опубликовал в Фейсбуке фото и видео с места происшествия с просьбой помочь в опознании нападавших.

Нардеп также заявил, что нападение на него «заказали» замгенпроекурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и руководитель Всемирной лиги смешанных боевых искусств и движения «Гідність нації» Владимир Тесля.

Куприй также сообщил, что его охрана отбила у нападавших «чеченцев» сумку, в которой были документы и телефон депутата.