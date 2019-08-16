НБУ недоволен продлением контракта с Пышным без конкурса

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным без проведения конкурса, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Согласно сообщению регулятора, статьей 7 закона «О банках и банковской деятельности», предусмотрен конкурсный порядок назначения председателя правления.
«Принятый ВРУ в 2018 году закон о повышении уровня корпоративного управления государственных банков должен был привести принципы и механизмы их управления в соответствие с лучшими международными стандартами и в результате повысить конкурентоспособность и эффективность самих банков... Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность главы правления, что, вне сомнения, является прерогативой набсовета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены», — цитирует пресс-служба первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.
Как отмечается в сообщении, свою позицию по процедуре назначения главы правления Ощадбанка регулятор доведет до Кабинета Министров Украины в установленном порядке.
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