Глава Банка Англии предлагает отказаться от доллара

Опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNBC, об этом на ежегодной конференции Федерального резерва в США заявил глава Банка Англии Марк Карни.

Заменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальном корзине товаров. «В многополярном мире вам нужна многополярная валюта», — заявил он.

Карни отмечает, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.

Марк Карни занимает пост главы британского центрбанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой МВФ, однако не получил поддержку от европейских правительств.