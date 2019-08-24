Глава Банка Англии предлагает отказаться от доллара

Опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNBC, об этом на ежегодной конференции Федерального резерва в США заявил глава Банка Англии Марк Карни.
Заменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальном корзине товаров. «В многополярном мире вам нужна многополярная валюта», — заявил он.
Карни отмечает, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.
Марк Карни занимает пост главы британского центрбанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой МВФ, однако не получил поддержку от европейских правительств.
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