Порошенко проигнорировал официальные торжества по случаю Дня Независимости

Пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко не присутствовал на торжествах по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, состоявшихся на Майдане Независимости.

Участие в мероприятиях на Майдане 24 августа приняли три предшественника Зеленского — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Как передают СМИ, Порошенко принял участие в торжественном молебне за Украину в Софии Киевской и в чествовании памяти погибших воинов.

Участие в молебне вместе с Порошенко также приняли главы религиозных общин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук, нардепы от партии «Европейская солидарность».