Банк Англии признал bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн

Банк Англии принял позитивное решение по запросу Национального банка Украины (НБУ) о законности проведенной в коцне 2016 года при национализации ПриватБанка (Киев) операции bail-in четырех выпусков его еврооблигаций, выпущенных через британскую специально-созданную компанию (SPV) Credit Finance plc на $595 млн.

«В соответствии с разделом 89H Банк Англии решил признать bail-in ПриватБанка, и Казначейство Ее Величества одобрило это решение», — говорится в сообщении Банка Англии в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

В нем указывается, что такое признание дает право рассматривать проведенную операцию как bail-in и согласно английскому законодательству, но в то же время не влияет на депозиты в британских банках.

Банк Англии уточнил, что, согласно разделу 89H закона о банковской деятельности 2009 года, он провел анализ, чтобы определить, сопоставим ли проведенный третьей страной bail-in по своим целям и ожидаемым результатам режиму банкротства в Великобритании. Банк Англии может принять решение о признании только с одобрения Казначейства Ее Величества.

«Признание не означает одобрения предпринятых действий и не имеет целью повлиять на какое-либо правовое обжалование этих действий, поданное в юрисдикцию страны происхождения в соответствии с законодательством Украины», — указывается в документе.

Bail-in — инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Это также позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка потребуются государственные средства.