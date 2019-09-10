Главу Сената Испании уличили в плагиате

Председатель Сената Испании (верхней палаты испанского парламента) Мануэль Крус, который также является преподавателем в университете Барселоны, прибегнул к плагиату при написании своего учебника по философии, сообщает газета ABC.
По данным издания, при составлении учебника «Современная философия», опубликованном в 2002 году и переизданным в 2010 году, Крус скопировал целые параграфы из работ по меньшей мере девяти других авторов без указания источника или признаков цитирования.
Как пишет ABC, в учебнике Круса выявлены как минимум 15 случаев плагиата из трудов разных авторов, включая австрийского и британского философа Карла Поппера и итальянских философов Джанни Ваттимо и Николы Аббаньяно. Для сравнения издание опубликовало в статье выдержки из оригиналов и учебника Круса.
Председатель испанского Сената пока никак не отреагировал на эту информацию.
Сообщается, что учебник Круса был опубликован в Испании, Мексике, Колумбии и Аргентине и часто используется среди студентов, изучающих философию.
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