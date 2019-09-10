Трамп пошутил по поводу своих волос

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его волосы не так хороши, но в то же время, по его мнению, они лучше, чем у большинства его друзей, которые с ним одного возраста.

Во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине американский президент сказал, что хотел бы, чтобы это мероприятие проводилось на более крупной площадке. «У меня огромная аудитория, я бы хотел, чтобы у нас была арена побольше, — заявил Трамп, отметив, что его администрация пыталась найти другую площадку. «Я даже готов был стоять под дождем, чтобы мои волосы намокли», — сказал глава государства, отметив, что в этом случае он по меньшей мере доказал бы, что «это его настоящие волосы». Трансляцию выступления Трампа вел телеканал C-Span.

Американский президент также пошутил: «Возможно, они не так хороши, но... они лучше, чем у большинства моих друзей, которые одного со мной возраста. Намного лучше».