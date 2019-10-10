Производителей сигарет оштрафовали на рекордные 6,5 миллиарда

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий «Филип Моррис», «Джей Ти», «Империал Тобакко», «Бритиш Американ Тобакко», «Прилуки», а также реализатора «Тедис» на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«Признано, что „Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн“, „Филип Моррис Украина“, „Джей Ти Интернешнл Украина“, „Джей Ти Интернешнл Компани Украина“, „Империал Тобакко Продакшн Украина“, „Империал Тобакко Юкрейн“, „Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина“, „А/Т табачная компания „В.А.Т.-Прилуки“, „ТЕДИС Украина“ совершили нарушения ... в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет“, — говорится в сообщении.

За совершенные нарушения наложены штрафы на:

„ТЕДИС Украина“ — 3,4 млрд грн;

„Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн“ — 370 млн грн;

„Филип Моррис Украина“ — 810 млн грн;

„Джей Ти Интернешнл Украина“ — 430 млн грн;

„Джей Ти Интернешнл Компани Украина“ — 490 млн грн;

„Империал Тобакко Продакшн Украина“ — 170 млн грн;

„Империал Тобакко Юкрейн“ — 290 млн грн;

„Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина“ — 80 млн грн;

„А/Т табачная компания“ В.А.Т.-Прилуки» — 450 млн грн.

«Собранными по делу доказательствами доказано, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования», — говорится в сообщении.

«В 2011-2012 годах каждый из указанных производителей сократил количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему для всех — „ТЕДИС Украина“. Как следствие, в 2013 году „ТЕДИС Украина“ становится монополистом на рынке с долей 99,43%», — заявили в АМКУ.

«Одновременно указанные производители установили похожие критерии к потенциальным покупателям (в т. ч. Поставка (доставка) сигарет в отдаленные районы), которым не соответствует ни один из субъектов хозяйствования. Ни одна компания не может выйти на рынок дистрибуции сигарет и/или приобретать сигареты непосредственно у производителей, а вынуждена покупать их у „ТЕДИС Украина“ (или у его покупателей)», — добавили в пресс-службе Антимонопольного комитета.

Кроме штрафа, перечисленные выше компании обязали «прекратить нарушения».