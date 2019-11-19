Во Львовской области горела воинская часть, есть погибший

Во Львовской области на территории воинской части в 5 утра произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что воинская часть дислоцируется в поселке Старичи Яворовского района. В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован.
«Причины и обстоятельства события выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.
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