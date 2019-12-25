В Турции 46% пользователей мобильных телефонов постоянно контролируют социальные сети, а частота использования Twitter и Instagram — самая высокая в мире.
Такие данные были получены по результатам 7-летнего исследования, проведенного исследовательской компанией Deloitte, сообщает Укринформ.
«Турция заняла первое место в мире по использованию Twitter и Instagram. Необходимость постоянно контролировать свои социальные сети имеют 46% пользователей мобильных телефонов в Турции, этот показатель в Европе составляет лишь 21%», — указывается в исследовании.
Отмечается, что опрос прошли 44 тысячи 150 представителей 28 стран на 6 континентах.
Наиболее используемыми приложениями в мире были названы Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram.
Эксперты установили, что в Турции 49% пользователей заходят в Instagram как минимум раз в час, в Twitter — 23%. Соответствующие показатели в Индии, которая тоже является рекордсменом по использованию соцсетей, составляют 33 и 20% соответственно. К примеру, в Канаде это 9 и 4%, в Австралии — 8 и 3%, Германии — 7 и 3%. Средний показатель по Европе — 9 и 3%. Самый низкий показатель по Instagram в Японии — 6%, по Twitter — в Швеции, Люксембурге, Финляндии — 1%.
Кроме того, исследователи отмечают высокий уровень использования мобильных телефонов для игр. В Турции 55% пользователей смартфонов регулярно используют игровые приложения.
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