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Северная Корея отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания

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Северная Корея отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания

Власти США подвергают Северную Корею воздействию «жесточайших и негуманных санкций», а потому республика не считает далее себя связанной обязательствами о введении моратория на ядерные и ракетные испытания. Об этом, как сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап», заявил на конференции по разоружению советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль.

«Теперь, когда стало ясно, что США не отказались от своего стремления блокировать развитие КНДР и задушить ее политическую систему, мы не видим оснований, чтобы и далее быть связанными в одностороннем порядке обязательствами, которые другая сторона не выполняет», — заявил Чжу.

Дипломат также предупредил, что если Вашингтон будет продолжать враждебную политику в отношении КНДР, то денуклеаризации Корейского полуострова никогда не случится.

«Если США попытаются добиться одностороннего соблюдения КНДР требований и будут добиваться этого под угрозой санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать другой путь», — уточнил Чжу.

Напомним, что 1 января лидер КНДР Ким Чен Ын на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что КНДР в ближайшем будущем продемонстрирует новое стратегическое оружие, и пригрозил пойти другим путем, если власти США не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры о денуклеаризации полуострова в 2018 году. В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на котором стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмену санкций со стороны Вашингтона. Однако в декабре 2019 года Пхеньян заявил, что Белый дом намеренно затягивает переговоры, и исключил денуклеаризацию из повестки.

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В начале декабря Asahi Shimbun со ссылкой на американские и южнокорейские источники сообщила, что северокорейские военные начали активно строить бетонные площадки, на которые можно устанавливать мобильные установки для запуска различных типов ракет, в том числе межконтинентальных.

Последние ракетные испытания в КНДР провели в конце ноября. Комментируя их, центральный печатный орган Трудовой партии республики, газета «Нодон синмун», сообщила, что Ким Чен Ын наблюдал за запуском и выразил огромное удовлетворение результатом испытаний.

КНДР, ядерные испытания
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