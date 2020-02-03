Украинцы возмущены заоблачными зарплатами чиновников

89% украинцев считают, что те зарплаты и большие надбавки, которые получают государственные служащие, не справедливы.

Об этом свидетельтвуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января.

О зарплатах министров, их заместителей, руководящего состава отдельных госпредприятий (Укрпочта, Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця) знают 93,5% украинцев и только 6,5% – ничего не слышали об этом.

Справедливыми премии и надбавки для топчиновникив считают лишь 5% опрошенных.

Из-за высоких зарплат 61,7% украинцев заявили, что стали хуже относиться к премьеру Алексею Гончаруку, 67,4% сказали, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые получают такие выплаты.

Половина украинцев считают приемлемой и справедливой максимальную разницу в зарплате между руководителем госпредприятия или учреждения и его подчиненными среднего уровня от 1,6 до 2-х раз (31,1%) и от 2,1 до 3-х раз (21,1).

Так же преимущественное большинство опрошенных считают приемлемой и справедливой максимальную разницу в зарплате между директором частного предприятия и его подчиненным среднего уровня от 1,6 до 2-х раз (20,7%) и от 2,1 до 3-х раз (19,4%).