Украинцы уже подали 17 тысяч заявок на получение дешевых кредитов

Предприниматели подали 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Очень много заявок, 17 тыс. Мы попросили банки, чтобы каждый человек получил обратную связь в течение 10 дней», — сказал он на пресс-брифинге в понедельник.
По словам премьера, средний срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 дней, однако в виду значительного количества запросов в первое время он может занять несколько больше времени.
В течение пяти лет сумма выданных кредитов может достичь 30 млрд грн, добавил Гончарук.
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