Уровень доверия к Гончаруку резко снизился

Рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.

Об этом сообщается в исследовании Центра «Социальный мониторинг» (ЦСМ) и Украинского института социальных исследований, обнародованном 3 февраля.

Согласно результатам опроса, вариант ответа «совсем не доверяю» или «скорее не доверяю» выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил −42%.

При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.

Исследование проводилось ЦСМ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Как сообщалось, 16 января ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике».