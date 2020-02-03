Гончарук рассказал, кому дадут кредиты под 5-9%

Уже четыре банка присоединились к государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%».
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время презентации этой программы, сообщает Укринформа.
«Сегодня как минимум четыре банка уже присоединились к этой инициативе, и уже с сегодняшнего дня можно подавать свои заявки и получать кредиты», — сказал Гончарук.
Он высказал убеждение, что в течение 2020 года десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться этой программой, получив кредит в одном из банков.
«Потому что, конечно, кредиты будут выдаваться не из государственного бюджета, они будут выдаваться коммерческими банками и государственными банками», — подчеркнул глава правительства и добавил: «Правительство будет компенсировать часть процентной ставки таким образом, чтобы человек мог получить кредит под 5-7-9% в зависимости от того, какое количество рабочих мест будет создавать это дело, которое уже существует, или новое, новый бизнес».
Конечно, подчеркнул премьер-министр, для получения кредита есть определенные условия. Нужно пройти определенный отбор, показать бизнес-план, то, каким образом будет развиваться дело. «Конечно, нужно будет внести небольшой, но стартовый взнос, продемонстрировать, что вы готовы, что предприниматель готов также рисковать, ведь предпринимательство — это всегда дело на свой собственный риск», — сказал он.
Премьер-министр заверил в том, что ни один человек, который обратится за этим кредитом, не останется без обратной связи. «То есть, пробуйте, старайтесь, идите открывайте собственное дело. Даже если у вас не выйдет с первого раза, у нас уже создана система, которая поможет вам посмотреть на свой бизнес-план немного критично, переосмыслить его, доработать и прийти для получения ресурсов во второй раз», — сказал Гончарук.
Напомним, что сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук участвовал в презентации государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
Вместе с главой правительства участие в этом мероприятии принимали министр развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Украины Оксана Маркарова, представители ключевых государственных банков Украины и ведущих бизнес-ассоциаций и бизнес-сообществ.
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