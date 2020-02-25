Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Им он стал в 1990 году. Кроме того, он был последним министром обороны СССР, который занимал данную должность с 1987 года по 1991 год. Также Язов является ветераном Великой Отечественной войны.