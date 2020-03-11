Арахамия не исключает, что Раду могут закрыть на карантин

Верховная Рада может быть закрыта на карантин, если у народных депутатов будут выявлены симптомы коронавируса.

Об этом журналистам рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в среду, сообщает Укринформ.

«Рада может быть закрыта на карантин, особенно после таких экзотических путешествий отдельных народных депутатов. При каких условиях? Если будет реальное подозрение, что кто-то заболел... Надо исследовать, если у кого-то, не дай Бог, будут какие-то симптомы, то это точно признак того, что нужно закрывать Раду на карантин», — отметил Арахамия.

Депутат также рассказал, что члены Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на заседании в среду с министром обороны обсудили вопросы возможной помощи Вооруженных Сил в борьбе с коронавирусом.

«Вопрос коронавируса только частично затронули. Спросили, в том числе, министра обороны, чтобы он подготовился, возможно, нужно будет теоретически, если будет большая эпидемия, помощь Вооруженных Сил Украины для того, чтобы размещать, скажем, в военных госпиталях или привлекать медицинских работников Вооруженных Сил», — рассказал Арахамия.

Напомним, Кабинет министров в среду на своем заседании принял решение о введении сроком на три недели карантина в учебных заведениях, а также утвердил ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.