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Закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен заработать до 9 декабря

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Закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен заработать до 9 декабря

Закон о поддержке малого и среднего бизнеса, предусматривающий компенсацию для наемных работников, должен вступить в силу до 9 декабря, сказал глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Вопрос о локдауне вообще не обсуждали, а обсуждали вопрос о принятии законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса. Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть где-то два миллиона людей, наемных работников, по подсчётам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тыс. грн на человека», — отметил Арахамия журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что большая часть совещания была посвящена этому вопросу, потому что необходимо продумать, «каким образом пройти все эти бюрократические согласования, чтобы выдержать эти сроки».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде зконопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19. Согласно документу, наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не менее трех месяцев назад и потерявшие доход в результате локдауна, смогут получить единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн.

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Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых. В документе также содержится инициатива о списании пени и штрафов в случае самостоятельной оплаты налогоплательщиком по основному платежу на протяжении шести месяцев после вступления закона в силу. Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.

малый бизнес, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, коронавирус
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