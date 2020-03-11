Продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Голливудского продюсера Харви Вайнштена, которого более 100 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает The New York Times.
Напомним, что в конце февраля присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти предъявленных: в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени. Максимальный срок за криминальные действия сексуального характера составляет 25 лет тюрьмы, тогда как изнасилование третьей степени наказывается лишением свободы до пяти лет. Как передает NBC News, прокурор запрашивала для продюсера максимальный или близкий к нему срок.
Присяжные не увидели вины Вайнштейна в изнасиловании хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault). В противном случае при положительном вердикте суда он получил бы пожизненное наказание.
Адвокаты Вайнштейна заявили СМИ, что любое увеличение срока для него, учитывая возраст и состояние здоровья, де-факто может стать пожизненным, хотя, по их мнению, есть вероятность, что он не переживет и 23-летнее наказание.
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