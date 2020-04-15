Кабмин уволил руководителя «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления «Укрзализныци» и исключил его из состава правления, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Временно исполнять его обязанности будет Иван Юрик.

По словам министра, конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению Набсовета УЗ, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.