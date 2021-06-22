Кабмин продлил полномочия Лещенко и еще трех членов набсовета «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины согласовал продление полномочий текущего состава наблюдательного совета АО «Укрзализныця» (УЗ) на три месяца.

Об этом говорится в распоряжении КМУ № 666-р от 18 июня 2021 года, опубликованном на сайте Кабмина за выходные.

«Избрать членами наблюдательного совета АО „Украинская железная дорога“ Шевки Аджунера и Андреаса Матье в качестве независимых членов 20 июня 2021 года на срок до принятия решения Кабинетом министров Украины об избрании независимых членов набсовета из кандидатур — победителей конкурсного отбора на должности независимых членов набсовета, но не более чем на три месяца со дня вступления в силу этого распоряжения», — отмечается в тексте распоряжения.

Кроме того, Кабмин избрал членами набсовета УЗ Сергея Лещенко и Олега Журавлева как представителей государства — также сроком не более чем на три месяца.

Договора с упомянутыми лицами продлеваются путем подписания с ними дополнительных договоров текущим руководителем «Укрзализныци» — и.о. предправления Иваном Юриком.

Ранее в состав набсовета «Укрзализныци» как представитель государства также входил Адомас Аудицкас. Однако о продлении его полномочий в распоряжении Кабмина ничего не сказано. В то же время его полномочия как члена наблюдательного совета АО «Магистральные газопроводы Украины» («МГУ») от государства также завершились в связи с окончанием срока действия контракта, который не был возобновлен.