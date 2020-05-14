В РФ уже четвертый министр заболел коронавирусом

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков России переболел коронавирусом. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по развитию генетических технологий в России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вопрос к Валерию Николаевичу, как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю», — сказал Путин, передавая слово Фалькову.

Путин добавил, что «внимательно следил за тем, что происходит, — так же, как и за другими коллегами, членами кабинета министров». «Там вроде тоже все у них восстанавливается. Коллеги уже практически приступают к работе», — сказал Путин. Фальков поблагодарил президента, сообщив, что уже поправился и начал работать.

Кроме Фалькова, в правительстве РФ коронавирусом заразились премьер Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Минкульта Ольга Любимова.