Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что данные изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности через работу непродовольственных рынков.

«Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов», — говорится в сообщении.