Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами, сообщает Министерство иностранных дел Украины.
«По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами властей двух стран относительно туристических путешествий», — говорится в сообщении на сайте МИД в понедельник.
Отмечается, что Боднар и Гюльдере уделили отдельное внимание реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину 3 февраля 2020 года, в частности, масштабных инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной республики Крым.
Дипломаты также договорились активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии, начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.
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