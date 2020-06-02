Комендантский час в Нью-Йорке будет действовать до конца недели

Комендантский час в Нью-Йорке, введенный на фоне беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), будет действовать до конца нынешней недели. Об этом объявил во вторник мэр города Билл де Блазио. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1.

«Время действия комендантского часа будет продлено с 20:00 до 05:00, и он будет действовать до конца текущей недели, — сообщил мэр. — Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе».

В ночь на вторник в городе был введен комендантский час с 23:00 до 05:00 для того, чтобы прекратить беспорядки, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Флойда в Миннеаполисе. Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.