Зеленский сменил главу Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) и назначении вместо него Виталия Боговина.
Указ об увольнении № 220/2020 был обнародован на сайте президента в пятницу, но датируется 11 июня.
«Уволить Туринка Виталия Викторовича с должности главы Запорожской областной государственной администрации согласно с поданным им заявлением», — указывается в тексте документа.
Также был опубликован указ № 221/2020 о назначении нового главы ОГА.
«Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации», — сообщается в указе.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал смену главы Запорожской ОГА 20 мая.
Виталий Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП «Бизон-Тех 2006», на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78-му округу от партии «Слуга народа».
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