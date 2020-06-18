Украина установила очередной антирекорд – 829 случаев коронавируса за сутки

По состоянию на 18 июня в Украине подтверждено более 34 тысяч случаев COVID-19, из них за сутки - 829.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Так, согласно обнародованным утром в четверг данным, в Украине лабораторно подтверждено 34 063 случая COVID-19, за сутки зарегистрировано 829 новых.

Выздоровели 14943 человка, летальных случаев в результате COVID-19 - 966.

Зафиксировано 23 новых летальных случая.