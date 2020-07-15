Александр Дубинский может пойти на выборы мэра Киева как самовыдвиженец

В партии «Слуга народа» существуют лобби, которые не хотят выдвигать сильного кандидата в мэры Киева и проводить честные праймериз. Об этом в эфире телеканала «Наш» сообщил народный депутат Александр Дубинский.

«И теперь внутри фракции депутаты возмущены нежеланием проводить праймериз и выводить вопрос отбора сильного кандидата в публичную плоскость. Потому что есть вполне обоснованные подозрения, что кому-то в Офисе президента удобно оставить Кличко мэром, а вместе с ним и коррупционные схемы», - заявил нардеп.

Он сообщил, что поддержит кандидата от «Слуги народа», если тот будет отобран на честных праймериз.

«Но если это будет теневое решение, я не исключаю и самовыдвижение, потому что в данной ситуации это будет обман избирателей, попытка подменить сильного кандидата «шестеркой» из рукава», - рассказал Дубинский.

По информации народного депутата, вопрос праймериз системно поднимался депутатами фракции и в Офисе президента еще с апреля.

«Однако кто-то очень сильно был заинтересован в том, чтобы этих праймериз не было. Потому что тот кандидат, который есть на примете в Офисе президента, не способен выиграть праймериз. Если бы с кандидатом от нашей силы определились хотя бы в мае, то сегодня мы обсуждали бы двух реальных соперников. И под них формировались бы и ресурсы, и медиа-площадки, и программа для избирателей. Но кто-то хочет это затянуть этот процесс, чтобы не было борьбы. Нет кандидата – нет борьбы. Нас внутри «Слуги народа» погрузили в противостояние друг с другом, вместо того, чтобы эту энергию и ресурсы направить против нашего главного врага – господина Кличко, который, напомню, являлся сопредседателем партии «Солидарность» Петра Порошенко. Об этом все забыли. Но это именно тот оппонент, против которого мы шли на выборы в 2019 году», - подытожил Александр Дубинский.